Toujours en appétit, Ageas lorgnerait, cette fois, un concurrent espagnol

Le nom de l'assureur Ageas est encore une fois cité dans la presse comme candidat pour un rachat. Il s'agit, aujourd'hui, du concurrent espagnol Caser. On en saura peut-être plus mercredi lors de la publication des résultats trimestriels d'Ageas attendus en légère hausse.

A en croire les informations de presse glanées ici et là, Ageas se trouve sur tous les fronts dans sa quête de croissance externe. En Belgique , son nom était cité dans le dossier du rachat de Fidea qui est finalement tombé dans l’escarcelle de la Baloise pour la somme de 480 millions d’euros.

Au Portugal , l’assureur belge serait sur les rangs pour mettre la main sur son concurrent Tranquilidade dont Apollo, son propriétaire américain, souhaiterait retirer 600 millions d’euros. Et en Inde , il aimerait renforcer sa participation dans IDBI Federal Life Insurance, signalait CNBC au mois de mars .

Puissance de feu de 1,3 milliard d'euros

Aujourd’hui, le journal espagnol Cinco Dias a ajouté Ageas à la liste déjà longue des prétendants au rachat de l’assureur Caser. Sur celle-ci figurent Helvetia qui serait prêt à débourser plus d’un milliard d’euros, Nationale-Nederlanden, Anacap, Cinven et Mapfre. Chez Ageas, on se refuse à tout commentaire. "Nous ne réagissons pas aux rumeurs de marché" a précisé son porte-parole.