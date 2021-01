Trois auteurs de l'escroquerie Kepha Invest sont renvoyés en correctionnelle

Voilà une nouvelle qui devrait satisfaire les victimes de l'escroquerie Kepha Invest . Trois des principaux auteurs de cette arnaque viennent d'être renvoyés en correctionnelle , a-t-on appris auprès de Nicholas Ouchinsk y (Lexlitis), le liquidateur de Kepha Invest. Les trois personnes qui devront répondre de leurs faits devant le tribunal correctionnel sont Patrizio Benvenuti , un ecclésiastique, Pandolfo Pandolfi , le directeur général et trésorier de la Fondation Kepha et Christian Ventisette , un homme d'affaires français.

Fausse proximité avec le Vatican

Comme souvent dans ces cas-là, c'est à l'heure de rembourser les obligataires que la société a commencé à évoquer des difficultés. Ce fut notamment le cas lorsque le baron Christophe de Fierlant , alors administrateur délégué de Kepha Invest, a envoyé un courrier aux obligataires en leur expliquant que les choses devenaient compliquées. Très vite, réunis en assemblée, les obligataires avaient décidé d'introduire une réorganisation judiciaire (PRJ) afin de tenter de sortir de l'ornière. C'est à cette occasion que l'avocat Nicholas Ouchinsky avait été désigné mandataire de justice. L'affaire avait suivi son cours et au fil du temps, les obligataires étaient devenus les actionnaires de Kepha Invest . Des premiers remboursements (on parle de 700.000 euros) avaient alors pu être effectués .

Dans le courant du mois de mai 2019, ces mêmes actionnaires avaient voté pour la liquidation de la société, celle-ci n'ayant plus aucune activité. Plus tôt, différentes parties - dont Nicholas Ouchinsly, entre-temps devenu liquidateur - avaient porté plainte au pénal et l'affaire avait été instruite par le juge Michel Claise. A la fin du mois de novembre 2020, le parquet de Bruxelles avait requis le renvoi en correctionnelle des principaux auteurs de cette fraude pour, entre autres, escroquerie, faux et usage de faux en écriture, blanchiment et abus de biens sociaux. Le parquet avait requis le non-lieu à l'égard du baron de Fierlant.