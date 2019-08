"Trop tôt pour dire quelle indemnisation les actionnaires de Fortis recevront" (Bart De Smet, Ageas)

Nous avons une stratégie d’acquisition très claire, centrée sur l’Europe et l’Asie, de préférence en non-vie, dans des marchés où nous avons une position clé et où nous pouvons réaliser un ‘return on equity’ de 11%, et nous nous y tenons. Nous regardons quelques dizaines de dossiers par an. Depuis 2009, nous avons vendu une dizaine d’activités, et nous en avons acheté 7 ou 8. Mais nous voyons trop de dossiers où les prix nous semblent trop élevés. Nous refusons de payer trop cher une acquisition qui ne nous renforcerait pas mais nous affaiblirait. Si j’ai une voiture qui roule bien et dont je suis content, je ne vois pas pourquoi je payerais trop cher pour une deuxième. Nous préférons remettre le cash à nos actionnaires, qui décideront quoi en faire