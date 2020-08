Un consortium belge 3e plus grand actionnaire d'Euroclear

Les sept membres du consortium belge travaillent déjà depuis plus de six mois à un ancrage d’Euroclear dans notre pays. Il s’agit de quatre compagnies d’assurances et de trois investisseurs publics. Les assureurs sont AG (filiale d’Ageas), Belfius Insurance, les Assurances Fédérales et Ethias. Du côté des investisseurs publics, on trouve la SFPI (Société Fédérale de Participations et d’Investissement – gouvernement fédéral), PMV (Flandre) et la SRIW (Wallonie). Belfius et Ethias sont détenues par l’Etat belge à hauteur de respectivement 100% et 75%.