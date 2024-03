Un des principaux actionnaires d'Ageas s'oppose à l'offre sur Direct Line

L'opération n'est du reste pas du goût de tout le monde , semble-t-il. L'un des dix principaux actionnaires s'opposerait en effet à ce rachat, rapporte ce jeudi la chaîne d'information britannique Sky News. Le concerné, qui a requis l'anonymat, qualifie l' approche d'" agressive, non sollicitée et opportuniste ".

De plus, "c'est faire un pari que d'investir plus de la moitié de sa propre capitalisation boursière dans un seul actif présentant un risque d'exécution important", a ajouté l'interlocuteur de Sky News.

Direct Line est actif notamment dans l'assurance auto et l'assurance habitation. L'entreprise traverse une zone de turbulence . Elle vient de nommer un nouveau CEO chargé de "rafraîchir la stratégie et l'orientation opérationnelle du groupe avec l'objectif clair de revenir à un niveau durable de bénéfice d'exploitation au fil du temps".

Recherche d'alliés

L'identité du contestataire reste floue à ce stade. Les dix principaux actionnaires d'Ageas comprennent des géants de la gestion d'actifs et de fonds tels que BlackRock, Vanguard, State Street, Dimensional Fund Advisors, AQR Capital et Barclays, ainsi que le Chinois Fosun et l'Etat belge au travers son bras financier qu'est la SFPIM. Fosun en est le numéro un, avec 10%, suivi de BlackRock (6,6%) et de la SFPIM (6,3%), selon le site du groupe d'assurance belge.