Un nouveau CEO pour Axa Belgique

L'homme qui a restructuré AXA

Jef Van In était CEO d'AXA Belgique et président du Supervisory Board d'AXA Bank depuis 2016 après avoir dirigé les activités d'AXA en Europe de l’Est et Centrale. Son arrivée en Belgique avait été marquée par le lancement d'un plan de restructuration et 650 pertes d'emplois.