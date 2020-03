Un outil en ligne pour réduire le coût des transactions internationales des PME

Les multinationales paient beaucoup moins de frais sur leurs opérations transfrontalières que les plus petites structures. La fintech iBanFirst veut attirer ces PME en leur exposant les coûts supplémentaires qui leur sont facturés.

"On ne prête qu'aux riches", dit l'adage. Selon la BCE, les banques font en tout cas payer les PME beaucoup plus cher pour leurs transactions et paiements internationaux que les grandes entreprises.