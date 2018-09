Un solide semestre pour Sofina

La valeur nette d'inventaire de Sofina s'élevait donc à la fin juin 2018 à 6.162 millions d'euros, contre 5.778 millions d'euros six mois plus tôt. Quant au résultat global, il grimpe également au terme du premier semestre, passant de 191 millions d’euros fin juin 2017 à 480 millions un an plus tard.