Une fois de plus, Nethys joue la montre dans le dossier Integrale...

Ce mercredi devait être une journée importante pour Integrale et ses 150 employés. Après plusieurs mois qui ont vu des plans de rétablissement retoqués par la Banque nationale (BNB), de multiples changements au sein du conseil d'administration et quatre candidats sortir du bois pour racheter la compagnie ou son portefeuille de polices, ce 23 décembre devait constituer le moment de vérité pour l'assureur vie.

Nethys - qui détient 71% d'Integrale ainsi que 20% supplémentaires via son fonds de pension Ogeo Fund - avait mis l'entreprise en vente au printemps dernier. Confrontée à la chute de taux, Integrale ne répond plus aux exigences des régulateurs en matière de solvabilité et a besoin d'une injection de capitaux de l'ordre de 100 à 400 millions d'euros.