Une grosse partie du produit de la vente de Fidea part en Chine

Après la vente de l’assureur Fidea, Anbang Belgium Holding procède à une réduction de capital de 300 millions d’euros. L’argent va aller dans les caisses de son actionnaire chinois.

Le rachat au printemps de l’assureur Fidea par Baloise pour 480 millions d’euros devrait faire partie des plus importants deals de l’année. Le vendeur était l’ancien conglomérat Anbang qui s’est retrouvé en difficulté et la bride sur le cou par le régime de Pékin. Anbang a été nationalisé et le gouvernement chinois a pris les commandes. Depuis, le démantèlement d’Anbang se poursuit. Dans notre pays, le groupe est encore propriétaire de la banque Nagelmackers.

Fidea et Nagelmackers n’étaient que des participations indirectes d’Anbang, détenues via Anbang Belgium Holding. Cette construction avait été demandée par la Banque nationale de Belgique, le régulateur du secteur, pour protéger les deux acteurs financiers en cas de problèmes au niveau de la maison mère chinoise.

Anbang Belgium Holding a récemment décidé lors d’une assemblée générale extraordinaire de réduire son capital de 665 à 365 millions d’euros, peut-on lire dans une annonce officielle. L’objectif de l’opération est de "mettre en concordance le capital de la société avec ses besoins actuels et futurs". Les 300 millions d’euros seront transférés vers la société hongkongaise Anbang Group Holdings Co et donc, en fait, au gouvernement chinois.

Selon Tim Rooney, CEO de la banque Nagelmackers et administrateur d’Anbang Belgium Holding, cette réduction de capital s’explique par la vente de Fidea. "C’est une transaction normale qui a été discutée avec et approuvée par la Banque nationale. La banque est aujourd’hui le seul actif du holding et est suffisamment capitalisée. C’est ce qui explique la décision de rembourser en partie l’argent investi par notre actionnaire."

Rooney ajoute que les intérêts de pénalité appliqués sur les dépôts par la Banque centrale européenne ont également joué un rôle. "Si nous conservons trop de capitaux, cela finit par coûter très cher. Nous n’avons par ailleurs aucun projet d’investissement et donc aucune nécessité d’augmenter le capital de la banque."

La question de l’avenir de la banque Nagelmackers est aujourd’hui posée. Nous avions écrit en juillet que la banque cherchait un repreneur. Rooney nuance: "Une étude stratégique est en cours concernant l’avenir de la banque. Nous devrions recevoir les conclusions d’ici la fin de l’année."