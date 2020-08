Une majorité de brokers désormais à l’achat sur Ageas

Ageas retrouve les faveurs de certains analystes et des investisseurs depuis la publication de ses résultats trimestriels vendredi dernier .

Le fait qu’ils se révélèrent supérieurs aux attentes ne fut pas la seule bonne surprise. L’assureur a aussi confirmé son ambition de distribuer, envers et contre tout, un solde de dividende de 2,38 euros par action et a laissé entendre que ses résultats annuels devraient être proches des prévisions initiales suspendues entre-temps pour cause de crise sanitaire.