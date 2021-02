Une première entreprise "chèque en blanc" en gestation en Belgique

Spac. Jusqu'à il y a un an, le terme n'était connu que des initiés. Mais l'année dernière, cette sorte d'"anti-IPO" – puisqu'il s'agit ici de lever des fonds avant d'avoir une activité – a explosé en notoriété .

Aux Etats-Unis, ce sont environ 80 milliards de dollars (66 milliards d'euros) qui ont été levés l'an dernier via des SPAC.

La différence avec une introduction classique est notable. Alors que pour une IPO, il convient de tester l'intérêt de nombreux investisseurs en amont, sans savoir combien d'argent pourra réellement être levé jusqu'à la dernière minute, une Spac ne nécessite de négociation qu'avec une seule contrepartie, ce qui rend le processus plus sûr et prévisible.

Phénomène

Pour autant, les choses ne vont pas aussi vite en Europe . Les Spac les plus connues sont probablement celles de l'homme d'affaires français Xavier Niel ou de Dutch Star Companies chez nos voisins néerlandais. Pour ce qui est du plat pays, si quelques investisseurs belges sont bien impliqués dans de telles constructions à l'étranger (GBL et la famille Saverys, par exemple), la situation belge est proche du calme plat .

Du moins jusqu'à aujourd'hui . Car d'après nos informations, la première Spac belge est désormais en gestation . L'investisseur et entrepreneur Dieter Aelvoet confirme être à la manœuvre.

Investisseur et ex-financier

Le portefeuille d'aim.group comprend quatre sociétés: Vandapower (composants de batteries), DD Engineering (ingénierie), Estee Coating (installations et équipements de thermolaquage) et Dupont Electro (installations industrielles haute et basse tension).