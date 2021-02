Une solution de leasing vélo pour les PME

Monizze et Ctec lancent une offre simple et en ligne taillée pour les PME, alors que les solutions de mobilité douce ont le vent en poupe.

La pandémie et la crise ont bouleversé le monde du travail et les habitudes des Belges, notamment en termes de mobilité. Selon une enquête menée auprès de 2.000 Belges et publiée le mois passé, un travailleur sur trois est intéressé par un service de leasing vélo. Un constat sur lequel la fintech Monizze et le leader belge du marché de leasing de vélos Ctec ont sauté pour mettre un point un nouveau système entièrement électronique dessiné pour les PME.

6.500 Ctec gère une flotte de 6.500 vélos pour le compte de 80 clients.

"C'est une offre entièrement digitalisée et standardisée", résume Michel Lagasse, CEO de Ctec. L'entreprise gère plus de 6.500 vélos pour le compte de plus de 80 clients, parmi lesquels figurent ING, Elia ou encore Solvay. Elle se lance aujourd'hui sur le segment des PME, avec une offre taillée pour les entreprises comptant de 4 à 100 travailleurs. "En moyenne, nous tablons sur des sociétés de 18 collaborateurs", précise Michel Lagasse.

Pour Monizze, il s'agit d'un nouveau produit qui lui permet de se diversifier. Le spécialiste des chèques repas, cadeaux ou encore consommation investit de cette manière la mobilité. "Et nous n'en sommes qu'à la première phase", indique Jean-Louis Van Houwe, CEO de Monizze. À partir d'aujourd'hui, les 35.000 employeurs clients de la fintech peuvent conclure leur leasing en ligne et le gérer via leur portefeuille numérique.