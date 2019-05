Ventes et coûts en hausse chez Fédérale Assurance

L’assureur mutualiste a vendu 18% en plus l’an dernier, en particulier en assurance vie. Il doit aussi faire face à une hausse des frais, notamment régulatoires.

Nous n’avons pas d’actionnaires exigeant des dividendes et une rentabilité importants. Nous devons être rentables mais, de ce fait, nous pouvons nous permettre une croissance plus modeste que d’autres.

Le chiffre d’affaires a, lui, augmenté de 18% sur un an, à 431 millions d’euros . Le rachat de l’anversois Optimco, effectif en fin d’année dernière, n’explique qu’en partie (9 millions) cette progression. "Le reste de la croissance est organique " se félicite le CEO Tom Meeus. Selon lui, c’est à partir de 2019 que l’apport en volumes et en synergies (sur les frais, les placements, la réassurance) apporteront leurs effets positifs.

Objectif 500 millions

L’assureur s’est donné pour objectif d’atteindre 500 millions d’euros d’encaissements à l’horizon 2020. "De quoi rester autonome et pouvoir financer la hausse des coûts fixes due aux contraintes régulatoires, qui imposent beaucoup d’investissements en ressources humaines et en IT", résume Tom Meeus.