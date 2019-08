Waterland fusionne Ad Ultima et Pylades

La fusion donne naissance à un groupe qui réalise un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros et compte plus de 500 employés. Le nouveau groupe sera composé de la société d’investissement Waterland, qui prend une position majoritaire dans la nouvelle structure d’Ad Ultima Group et de Pylades. La fusion donne naissance à un groupe qui réalise un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros et compte désormais plus de 500 employés.

Ad Ultima Group et Pylades sont tous deux spécialisés dans l’implémentation de logiciels d’entreprise. Ils accompagnent les entreprises dans leur transformation digitale et comptent comme clients des entreprises comme Ghelamco, Van Hoecke ou encore Vanheede. Très actives en Flandre et aux Pays-Bas, les deux entités veulent étendre leurs activités. Grâce à cette fusion, Ad Ultima renforce sa position au Pays-Bas avec Pylades qui est déjà bien implanté sur le marché hollandais.

"Il s’agit d’un premier pas vers une consolidation du marché européen." Filip Bossuyt CEO de Ad Ultima

"La combinaison d’Ad Ultima et Pylades, deux sociétés très complémentaires, permet de créer un groupe fort. Il s’agit d’un premier pas vers une consolidation plus ample du marché européen occidental qui, jusqu’à présent, reste fragmenté et sur lequel nous souhaitons agir de manière proactive", précise Filip Bossuyt, CEO du groupe.

La structure globale présente les caractéristiques d’un futur leader de l’implémentation de logiciel d’entreprises dans le Benelux. Les deux entreprises sont présentes dans leur secteur depuis la fin des années 80 et ont développé une expertise et un portefeuille complémentaires.

La société d’investissement Waterland qui sera à la tête de la structure veut aider à accélérer la croissance du groupe et jouer le rôle de partenaire stratégique comme l’explique Cédric Van Cauwenberghe, managing partner Waterland: "Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de soutien de croissance internationale de sociétés leaders sur leurs marchés."