Ageas bat les prévisions des analystes

Après des résultats semestriels qui avaient déçu les marchés, Ageas a redressé la barre et réalise une meilleure performance qu'escompté sur les trois premiers trimestres.

Objectifs de fin d'année inchangés

"Ces chiffes démontrent la résilience d’Ageas grâce à notre répartition géographique et notre portefeuille diversifié en Vie, Non-Vie et Réassurance."

Après des résultats mi-figue, mi-raisin à l'issue du premier semestre, le CEO d'Ageas Hans De Cuyper estime que ces chiffres " démontrent la résilience d'Ageas grâce à notre répartition géographique et notre portefeuille diversifié en Vie, Non-Vie et Réassurance", malgré les "inondations dévastatrices" de l'été dernier.

Fin de "l’effet covid"

Hans De Cuyper indique par ailleurs qu'il n'y a plus aucun effet covid sur les chiffres actuels. "L'effet était légèrement positif sur les sinistres automobiles et légèrement négatif sur l'assurance-vie, mais c'est terminé. Nous ne nous attendons plus à de gros bouleversements liés à la pandémie", explique le CEO.