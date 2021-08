Ageas évalue le coût des intempéries pour ses clients à 400 millions d’euros

Ageas , le premier assureur du royaume via sa filiale AG Insurance, a estimé le coût total lié aux sinistres introduits par ses clients belges quant aux inondations de juillet dernier à quelque 400 millions d’euros, ressort-il de ses résultats semestriels . L’impact négatif sur le résultat de l’entreprise devrait se limiter à 55 millions d’euros , après impôts et intervention des réassureurs, précise-t-elle.

Facture totale d’un milliard d’euros

Après les inondations dramatiques du mois dernier et au surlendemain de la publication d’un nouveau rapport alarmiste du GIEC, Hans De Cuyper part de toute façon du principe que la loi devra être modifiée pour s’adapter au nouveau contexte induit par la crise climatique. "Ce type d’événement va devenir de plus en plus cher et de plus en plus fréquent. Nous devons nouer un partenariat fort avec les autorités à ce sujet", déclare-t-il, réaffirmant l’engagement de son entreprise à être à l’avant-garde de ce combat.