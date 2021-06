Ageas restera focalisée sur l'Europe et l'Asie

Pas de gros changement en vue chez Ageas. Le groupe assurantiel belge, né sur les cendres de Fortis, présentait ce mardi son plan stratégique triennal à l'occasion de la journée des investisseurs. Baptisée " Impact24 ", cette vision demeure concentrée sur l'Europe et l'Asie. Malgré la pandémie, le groupe a enregistré un bénéfice record de plus d'un milliard d'euros en 2020.

"Nous sommes convaincus que nos produits actuels, une combinaison entre des activités solides et stables en Europe et des marchés en croissance en Asie, demeurent fondamentalement attrayants", commente l'entreprise. Elle entend développer plus spécifiquement certaines activités dans les domaines de la santé, de la protection, des plateformes numériques et de la réassurance.