Ageas va-t-il réduire ses prévisions annuelles?

Face à l’impact des inondations et avec un résultat trimestriel attendu en fort recul, Ageas devra-t-il revoir ses prévisions annuelles à la baisse? Réponse mercredi matin.

À l’issue des trois premiers mois de l’année, Ageas avait délivré un très beau bulletin avec un résultat net de 296 millions d’euros largement supérieur aux attentes du marché (236 millions d’euros). De quoi permettre au nouveau CEO, Hans De Cuyper, de relever ses prévisions de résultat annuel à 900-950 millions d’euros.

Entre la publication de ces chiffres et le bilan du deuxième trimestre qui sera dévoilé ce mercredi avant bourse, deux éléments majeurs sont intervenus.

Chute de 14% de l'action

Tout d’abord, le groupe d’assurances a dévoilé, début juin, son nouveau plan stratégique "Impact24" dont l'impact, justement, n'a pas vraiment été percutant auprès des investisseurs. Rappelons qu’il comprend, entre autres, une croissance moyenne du bénéfice par action entre 6 et 8% et un dividende progressif d’un montant cumulé entre 1,5 et 1,8 milliard.

Ensuite, les inondations dramatiques qui ont frappé le pays et essentiellement la Wallonie pèseront sur les comptes de l’assureur dans les mois à venir. Ageas, maison-mère d'AG Insurance, livrera sans doute ce mercredi une première évaluation de l’impact de cette catastrophe comme KBC l'a fait la semaine dernière.

En bourse, après avoir touché un sommet de 53,9 euros le 1er juin, le titre qui a entamé sa descente avec l’annonce du plan stratégique et l’a poursuivie avec les inondations a encaissé une chute de 14%.

Chute du résultat

Pour le deuxième trimestre, le consensus médian des analystes anticipe une chute du résultat net que ce soit par rapport à celui de l’an dernier (339,4 millions d’euros) que vis-à-vis des trois premiers mois de l’année (296 millions).

Une question se pose dès lors: compte tenu des inondations et si la faiblesse du 2e trimestre se concrétise, Ageas serait-il à même de confirmer ses prévisions pour l’ensemble de l’année?

Il devrait en effet se limiter à 160 millions d’euros soit des reculs respectifs de 53% et de 46%. La baisse frappera tous les segments d’activité et plus particulièrement les deux principaux à savoir la Belgique (-34%) et l’Asie (-31%).

