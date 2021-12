AXA condamnée à couvrir le patron des magasins Dod

L'assureur AXA vient d'être condamné à payer plus de 100.000 euros au patron de Dod qui avait dû indemniser ses travailleurs.

Mordhay Kissous, le patron des magasins Dod, qui s'était retourné en justice contre l'assureur AXA vient d'obtenir gain de cause. La compagnie d'assurance devra bel et bien payer un peu plus de 100.000 euros au fondateur de la solderie de vêtements de marque qui lui-même avait été condamné à indemniser une partie de ses travailleurs.