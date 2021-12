"BE Group n'a pas renoncé à une OPA sur Ageas"

Les analystes et les investisseurs semblent considérer comme irréaliste une éventuelle nouvelle offre publique d'achat de la compagnie d'assurance Ageas par le consortium d'investisseurs belges BE Group. " Quelles références ce consortium peut-il présenter pour convaincre le conseil d'administration d'Ageas? ", s'interroge-t-on ce mardi matin dans les salles de marchés au moment de jauger les forces du prétendant.

Bien que les principaux suiveurs d'Ageas estiment cette potentielle offre illusoire, les analystes de la banque Berenberg pensent que l'idée n'est pas si farfelue que ça. Selon eux, Ageas peut être considéré comme un conglomérat dont les différentes parties ont une valeur substantielle . "Lorsqu'on additionne les composants, nous arrivons à 56,6 euros, sans prime de contrôle pour les différents composants", chiffre-t-on chez Berenberg où on souligne qu'une scission pourrait générer de la valeur, "ce qui rend crédible l'intérêt spéculatif de BE Group".

Mais avant toute chose, les éventuels aspirants à une prise de contrôle d'Ageas devront convaincre l'actionnariat fragmenté et à forte coloration chinoise de l'assureur. Le conglomérat chinois Fosun est le principal actionnaire et détient une part pouvant atteindre 10 %. Ping An, également chinois, et la société d'investissement Blackrock, possèdent chacun un peu plus de 5 %.