Dans l'assurance, la proximité rime avec humain et non machine

Proximité. Le mot est lancé. Pourtant, nos contacts avec les fournisseurs d'énergie et les banques par claviers interposés se multiplient. Dans l'assurance, les inondations et les tornades de cet été ont remis l'humain plus que jamais au centre.

"Dans une société où on parle proximité, accessibilité, on voit que, dans les faits, on pousse de plus en plus les gens vers le digital, et ce, même s'ils n'en ont pas envie", explique Michel Lüttgens, responsable distribution et communication de P&V.