Deminor met un gros coup de frein à la vente d'Integrale

Deminor, qui regrette l'opacité qui a entouré la vente d'Integrale à Monument Re, se joint à une mutuelle française pour intenter une action en justice.

On appelle cela une montée en puissance. Après avoir dénoncé l'opacité qui entourait la vente de l'assureur Integrale à Monument Re, Deminor a décidé de se lancer dans une action en justice afin de faire toute la transparence sur les conditions de cette vente. Deminor, qui représente les intérêts d'une série d'obligataires, pourrait demander la suspension de la vente. Le véritable objectif du cabinet de défense des intérêts des minoritaires est de pousser Monument Re à venir s'asseoir à la table des négociations afin d'obtenir un dédommagement pour les obligataires.

En réalité, pour faire valoir les droits de ses clients, Deminor a décidé de se joindre à une action en référé introduite le 8 juin dernier devant le tribunal de l'entreprise de Liège par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), un des obligataires d'Integrale. L'objectif de la MGEN et de Deminor, on l'a dit, est d'obtenir des informations sur les conditions de cette vente d'Integrale à Monument Re. En fonction des informations qui découleraient de cette procédure, Deminor pourrait demander la suspension de la vente d'Integrale à Monument Re.

En annonçant son intention de se ranger aux côtés de la MGEN pour attaquer la vente d'Integrale, Deminor en a profité pour distribuer des mauvais points. Et, pour le dire vulgairement, la Banque nationale de Belgique (organe de contrôle d'Integrale) et le cabinet PwC (réviseur des comptes d'Integrale) ont pris cher. Nethys, l'actionnaire de contrôle d'Integrale, n'a pas échappé aux griefs de Deminor. "Depuis le début de dossier, la BNB fait preuve d'un manque total de considération à l'égard des obligataires", a expliqué Deminor qui, dans cette affaire, défend des obligataires qui ont investi environ 25 millions d'euros (sur un total de 75 millions). Dans le lot, on retrouve notamment Finance & Invest Brussels qui, fin 2014, avait suivi l'émission d'obligation à hauteur de 10 millions d'euros.

"On a l'impression qu'il y a une énorme gêne dans ce dossier et que c'est l'omerta à tous les niveaux." Pierre Nothomb Partner chez Deminor

Ce que Deminor ne comprend pas, c'est l'opacité qui règle autour de la vente d'Integrale. L'opacité et le silence de la plupart des parties impliquées. "On a l'impression qu'il y a une énorme gêne dans ce dossier et que c'est l'omerta à tous les niveaux", a expliqué Pierre Nothomb (Deminor) qui gère ce dossier avec Pierre-Alexis Léonard. Deminor a également pointé la relation entre Nethys et Integrale, levant différents lièvres. Pouyrquoi Nethys (dirigée à l'époque par Stéphane Moreau) a souscrit l'augmentation de capital d'Integrale avec de l'argent avancé par Ogeo Fund, ce qui est interdit par la loi? Pourquoi Integrale a dû verser 18 millions d'euros à Nethys en mai 2018, sachant que ces fonds (remboursés depuis) ont servi à financer les primes de rétention des anciens dirigeants de Nethys?

Graves carences dans le contrôle prudentiel

"Ce qu'on se pose comme question, c'est comment la BNB, qui exerce habituellement beaucoup de pressions sur le compagnies d'assurance, a laissé passer cette ponction de près de 20 millions d'euros par son actionnaire pour payer des bonus non acceptés?", s'est encore interrogé Pierre Nothomb. Pour ce dernier, à partir du moment où la BNB ne doit rendre des comptes qu'au monde politique, lui-même responsable de la situation de Nethys et d'Integrale, les dés sont pipés.

"La plus grande opacité pèse sur l'opération Monument Re et les obligataires ne disposent que de très peu d'informations." Deminor

"La plus grande opacité pèse sur l'opération Monument Re et les obligataires ne disposent que de très peu d'informations", a encore fait savoir Deminor. "On a vraiment l'impression qu'on veut laisser tomber ce dossier le plus vite possible sans bruit et que les seules victimes seront les obligataires". Deminor, qui a convoqué une assemblée générale le 29 juin prochain, espère obtenir des réponses à ses questions. Mais la BNB, qui a désigné un collège d'administrateurs provisoires pour gérer Integrale, a déjà rejeté la demande de Deminor de faire désigner un représentant des obligataires au sein de ce collège d'administrateurs.

Du côté de la nouvelle direction de Nethys, à qui Deminor reproche son silence, on assure être en train d'étudier le dossier. La question sera de savoir si Nethys donnera sa décharge aux administrateurs et aux réviseurs, si elle approuvera le rapport de gestion des administrateurs provisoires et si elle se joindra à l'action intentée par la MGEN et Deminor. Contactée la BNB n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, évoquant le secret professionnel.

18 millions d'euros Le montant emprunté par Nethys en mai 2018 à Integrale pour payer les indemnités de rétention de ses anciens dirigeants.