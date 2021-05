Edebex ambitionne une croissance à trois chiffres cette année

La fintech Edebex a profité de la pandémie pour ajuster son modèle et s'adresse aujourd'hui à des entreprises avec un chiffre d'affaires plus conséquent.

Pourtant, il n'y avait pas de quoi être rassuré alors que la pandémie éclatait. " Le confinement a fait baisser l'activité économique, cela fait moins de factures et ce n'est pas bon pour notre business", résume David Van der Looven, cofondateur d'Edebex. Dans une conjoncture amorphe, alors que les assureurs-crédits ont réduit la voilure et que les autorités publiques ont soutenu les petites sociétés, la fintech a été contrainte de se réinventer.

Les délais des débiteurs ont été allongés à 90 jours , comme la limite prévue par la loi, alors que certains d'entre eux craignaient de ne tout simplement plus être en mesure de payer en 2020. "On a fait en sorte d'accorder le maximum de temps aux débiteurs, tandis que les fournisseurs étaient directement payés", explique David Van der Looven.

Industrialisation du modèle

Alors qu'elle se concentrait essentiellement sur les TPE et PME, elle a fait le pari de se recentrer sur les entreprises de taille plus conséquente qui enregistrent un chiffre d'affaires de 5 à 100 millions d'euros. Celles-ci doivent s'engager à fournir un certain volume de factures sur une période courant de six mois à un an pour obtenir un tarif préférentiel.