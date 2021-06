Fortino Capital lève 105 millions d’euros pour son troisième fonds

Le nouveau fonds de Fortino Capital est doté de 105 millions d'euros et est destiné aux jeunes pousses du Benelux.

La levée de fonds aura duré presque un an, mais elle en valait la peine. En 12 mois, les équipes de Fortino Capital ont réussi à récolter 105 millions d'euros pour leur deuxième fonds dédié au capital risque. Baptisé assez logiquement Fortino Capital Venture II, il est dédié aux jeunes entreprises prometteuses, mais pas n’importe lesquelles. Fortino s’est spécialisé dans les investissements dans les start-ups actives dans la production de logiciels et de technologie pour le secteur B2B, principalement au Benelux.

Son petit frère (Fortino Capital Venture I) avait été lancé avec succès en 2016 avec un capital de 80 millions euros et a réalisé 18 investissements dans des sociétés de logiciels comme Teamleader, BuyBay et inSided. Jusqu’à présent, le fonds a déjà réalisé 10 sorties: Trendminer (Software AG), Zentrick (Double Verify), Piesync (Hubspot), Melita (EQT) et, plus récemment, Bloomon (Bloom&Wild) et Riaktr (SDS). "100% du capital levé initialement est déjà remboursé et on a encore de très grands actifs en portefeuille", précise-t-on chez Fortino.

Le nouveau fonds va se concentrer sur des investissements de 1 à 3 millions d’euros allant du Seed (à partir du moment où la société vit de son modèle économique) à la Série A (première levée de fonds d'importance), dans des sociétés technologiques spécialisées dans les logiciels destinés aux entreprises. "Nous souhaitons plus que jamais investir dans des plates-formes numériques. Notre troisième fonds Fortino, qui est notre second fonds de Venture Capital, nous fournit la masse critique et la puissance nécessaire pour poursuivre nos investissements dans des logiciels B2B. Les entreprises de ce secteur constituent le principal moteur d’une économie numérique durable", nous explique Duco Sickinghe, Managing Partner et fondateur de Fortino.

La Belgique dans le viseur

Plusieurs axes ont été définis pour les futurs investissements. "Nous visons des sociétés actives dans la digitalisation de l’industrie, de l’intelligence artificielle au service des clients, la cybersécurité et enfin le big data", explique Marcel van der Heijden, Partner Fortino. Les start-ups du Benelux, les Belges en tête, sont particulièrement actives dans ces domaines et c’est donc assez naturellement que Fortino va poursuivre ses investissements dans ces écosystèmes locaux en ajoutant à son rayon d’action la France et l’Allemagne.

25 Fortino Capital ambitionne de réaliser 20 à 25 investissements avec son nouveau fonds.

"En Belgique, il y a une troisième génération d’entrepreneurs qui est en train d’émerger. Après la génération des Showpad et Collibra, on voit des nouvelles start-ups émerger. Il y a plus de codeurs qu’avant donc plus d’initiatives qui arrivent à rester en Belgique pour se développer", explique Marcel van der Heijden qui poursuit. "L’écosystème est devenu plus grand et plus fort. Il y a une communauté de fondateurs qui s’entraident. Le réseau financier s’est aussi renforcé. Le climat est beaucoup plus 'entrepreneurs friendly'."

Un changement de mentalité qui aurait un impact sur les envies des jeunes diplômés. "On est arrivé à un point où les jeunes diplômés préfèrent travailler pour des startups que pour des grands corporates même si c’est plus risqué et moins bien payé."

Une aubaine pour un acteur comme Fortino Capital qui est en permanence à la recherche de bons dossiers dans lesquels investir et des entrepreneurs sur lesquels miser. Avec ce nouveau fonds, Fortino vise entre 20 et 25 investissements. Sept sont déjà réalisés dont trois en Belgique (voir encadré). Plusieurs dossiers devraient aboutir dans les prochaines semaines.

Déjà 3 investissements à l'accent belge Le portefeuille actuel de Fortino Capital Venture II est déjà bien rempli. Le fonds a déjà investi dans sept startups. Parmi celles-ci, trois promesses belges. On retrouve la start-up Vaultspeed qui propose une solution d’automatisation de gestion des data center. Basée à Louvain, la jeune pousse belge se fait un nom depuis quelques mois aux quatre coins du monde. Elle vient de lever 3,6 millions d’euros pour poursuivre sa croissance en mars dernier avec le soutien de Fortino Capital. La deuxième entreprise belge du portefeuille présente aussi un beau potentiel. Il s’agit d’Oqton, une start-up flamande fondée par des anciens du géant américain Autodesk qui veut révolutionner le secteur manufacturier avec son logiciel basé dans le cloud. Elle a déjà levé cette année 40 millions de dollars. Le dernier investissement belge – pour le moment- est dans le secteur alimentaire avec Fooddesk, un logiciel de gestion et de stockage des données sur les allergènes et les processus à appliquer dans le secteur.