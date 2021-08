Goldman Sachs rachète la division de gestion d'actifs de NN Group

Cela constitue la plus importante acquisition de la part de Goldman Sachs depuis l'arrivée de son PDG David Solomon en 2018. La banque américaine rachète en effet la division de gestion d'actifs de NN Group pour pas moins de 1,7 milliard d'euro.

L'opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie de David Solomon de rendre Goldman Sachs moins dépendante des revenus issus de la banque d'investissement. "Cette acquisition nous permet d'accélérer notre stratégie de croissance et d'élargir notre plateforme de gestion d'actifs", a déclaré David Solomon dans un communiqué.

NNIP, ou NN Investment Partners, gère 335 milliards de dollars (287 milliards d'euros) d'actifs, ce qui doublera le total des actifs sous gestion de Goldman Sachs en Europe à plus de 600 milliards de dollars.

Partenariat stratégique

Goldman Sachs indique que les 900 employés de NNIP rejoindront ses équipes et que les Pays-Bas deviendront un "emplacement important" pour ses activités en Europe.

Parallèlement, NN Group et Goldman Sachs ont annoncé un partenariat stratégique sur dix ans dans le cadre duquel Goldman Sachs fournira à NN Group des services de gestion d'actifs sur un portefeuille de 190 milliards de dollars (163 milliards d'euros).

NN Group a indiqué que la cession de NNIP améliorerait son ratio de solvabilité de 17 points de pourcentage et que le capital supplémentaire servirait à des acquisitions ou des retours aux actionnaires. Reuters avait rapporté en juin que NNIP avait aussi suscité l'intérêt d'autres assureurs et maisons de gestion d'actifs, comme le Suisse UBS, l'allemand DWS et l'Américain Nuveen.