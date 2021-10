Inondations: plus de 70.000 dossiers ont été introduits auprès des assureurs belges

Sur ces plus de 70.000 dossiers introduits auprès des assureurs belges, 63.692 concernent des particuliers ou petits commerces, 6.602 des véhicules , et 1.452 des risques dits spéciaux .

La Wallonie la plus touchée

À elle seule, la Wallonie, région la plus touchée, dénombre 62.440 dossiers, suivie de la Flandre avec 7.902 et 1.404 en Région bruxelloise.

"Pour les dossiers les plus simples, tout devrait rentrer dans l'ordre pour la fin de l'année."

Le coût total des dommages assurés toutes catégories confondues, s'élevait à 2.164 millions d'euros, a fait savoir Assuralia. Logiquement, c'est à nouveau la région wallonne qui en a pris la plus grande part, avec 2.070 millions d'euros (dont un milliard d'euros pris en charge par la Région wallonne).

"Il est difficile de préciser combien de dossiers ont déjà été clôturés", a expliqué Hein Lannoy, CEO d'Assuralia. "Pour les dossiers les plus simples, tout devrait rentrer dans l'ordre pour la fin de l'année, mais quand il s'agit de problèmes plus complexes, nécessitant une reconstruction par exemple, ça demande plus de temps."