Integrale transfère son portefeuille d'assurances à MonumentRe

Integrale a transféré tout son portefeuille d’assurances et les actifs sous-jacents à la société Monument Assurance Belgium, filiale de MonumentRe.

Intégrale annonce qu'elle a transféré, ce mercredi, l 'ensemble de son portefeuille d'assurances et les actifs sous-jacents à la société Monument Assurance Belgium , filiale de MonumentRe.

Pour rappel, en mars 2020, le conseil d'administration d'Integrale avait constaté qu'elle ne satisfaisait plus aux exigences prudentielles et aux ratios de solvabilité imposés par la loi. La BNB a donc chargé un collège d'administrateurs provisoires d'examiner le transfert à une entreprise solvable de son portefeuille d'assurances et des actifs sous-jacents.