KOIS rassemble 14 millions de dollars à destination des réfugiés syriens

L'investisseur belge KOIS a structuré le premier contrat à impact de développement pour les réfugiés syriens, porté par la Fondation IKEA, les États-Unis et la Norvège, notamment.

Investisseurs dans le projet, l'agence américaine de financement pour le développement (DFC) et le family office norvégien Ferd (famille Andresen) ont annoncé en milieu de semaine le lancement de la première tranche d'une obligation à impact sur le développement (dite "DIB", dans le jargon) de 14 millions de dollars à destination des réfugiés syriens en Jordanie et au Liban.

Objectif? Financer un programme de création de micro-entreprises sur place afin de permettre aux populations touchées et aux communautés d'accueil de récupérer leurs moyens de subsistance. Délivré par la Near East Foundation (NEF), le programme entend soutenir plus de 4.000 individus et fournir plus de 3.000 bourses.

En cas d'atteinte des objectifs sociaux fixés, un remboursement est prévu par la Fondation IKEA, la fondation liée au géant pharmaceutique danois Novo Nordisk et l'agence norvégienne de coopération au développement (Norad), avec un rendement financier directement proportionnel aux résultats et pouvant aller jusqu’à 5% par an.

Expertise de chez nous

À la manœuvre de cette première, on retrouve l'investisseur belge à impact KOIS, qui a structuré cet instrument financier innovant.