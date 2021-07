La bad bank de Fortis, une coquille quasi vide

Lors du démantèlement de Fortis, en 2009, naissait Royal Park Investments (RPI). Ce véhicule devait abriter le portefeuille d'actifs toxiques de l'ancienne Fortis Banque. À la manette, on comptait trois actionnaires: Ageas (ancienne holding Fortis, 44,7%), l'État belge (43,5%) et BNP Paribas (11,8%). Ils avaient respectivement investi 760 millions d'euros, 740 millions et 200 millions dans la bad bank.