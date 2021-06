Le groupe P&V veut déjà liquider Private Insurer

"Combien de temps pourrait durer ce run off? Cela dépendra des clients et des procédures juridiques en cours."

Le groupe P&V a donc renoncé à toute fusion . La commercialisation de nouveaux contrats a été arrêtée en février et l'affaire a pris le chemin de la justice et du fisc.

Le scénario désormais sur la table est purement et simplement le "run off" de PI. Une discussion est ainsi lancée avec la Banque Nationale en vue d'élaborer le plan de résolution ordonnée. "Combien de temps pourrait durer ce run off? Cela dépendra des clients et des procédures juridiques en cours."