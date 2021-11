Le scénario d'une OPA sur Ageas enflamme le marché

Lundi et ce mardi, le titre Ageas a grimpé dans des volumes d'échange très fournis. Un broker a mis le feu aux poudres en évoquant un rachat (purement spéculatif à ce stade) de l'assureur.

C’est chaud sur le titre Ageas depuis deux jours. Lundi, l’action a clôturé sur un gain de 3,5% , à 43,8 euros, dans un volume très fourni de 531.000 titres. Ce mardi matin, rebelote avec un bond de 4% , à 45,6 euros, avec déjà 284.000 titres échangés vers 11h. Et cela, alors que le Bel 20 cédait 0,37% dans le même temps. Comment expliquer cet accès de fièvre sur le groupe d’assurance ?

Scénarios spéculatifs

Nos collègues du Tijd signalent que le 11 novembre dernier, le broker Mediobanca a détaillé plusieurs scénarios spéculatifs dans lesquels les banques européennes pourraient renforcer leur pôle assurance via des acquisitions. L’un de ces scénarios verrait BNP Paribas lancer une offre sur Ageas .

Outre Fosun, Ping An et BlackRock, l’actionnariat de l’assureur reste très morcelé, ce qui laisse une large porte d'entrée aux acheteurs potentiels.

Fosun et ses 10%

Il n’en reste pas moins qu’outre Fosun, Ping An (5,17%) et BlackRock (5,27%), l’actionnariat de l’assureur reste très morcelé, ce qui laisse une large porte d'entrée aux acheteurs potentiels.

Ce n’est pas la première fois qu’Ageas fait l’objet de rumeurs de rachat. Lors de l’été de l’année dernière, un groupe d’investisseurs réunis sous la dénomination BE Group a fait une offre indicative et conditionnelle sur le groupe . Une proposition jugée irréaliste par le conseil d’administration.

La veille de la publication de la note de Mediobanca, Ageas a publié, souvenez-vous, des résultats solides et supérieurs aux attentes du marché. Mais le titre a été boudé en bourse. En cause, notamment, des prévisions annuelles inchangées et considérées, par certains, comme relativement prudentes.