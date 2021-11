Les deux inconnues de l'équation Ageas

Dans quelle mesure un retour à la normale des sinistres automobiles et l’activité des coentreprises asiatiques vont-ils peser sur les résultats trimestriels d’Ageas qui seront publiés ce mercredi matin?

Ces derniers mois ont été pour le moins délicats chez Ageas . À voir le cours de bourse, son nouveau plan stratégique triennal dévoilé début juin n’a guère convaincu le marché. Entre janvier et fin mai, le titre a grimpé de 22% pour atteindre 53,9 euros. Depuis l’annonce du plan Impact24, il a chuté d’autant.

Les chiffres semestriels inférieurs aux attentes des analystes et le réajustement à la baisse de la fourchette de prévisions de résultat pour l’ensemble de l’année (entre 850 et 950 millions d’euros), publiés deux mois plus tard, n’ont pas aidé à redresser la barre.