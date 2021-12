Les employeurs ont encore deux semaines pour verser la prime corona

La fin d'année approche et un certain nombre d'échéances avec elle. Parmi celles qui incombent aux employeurs figure notamment le versement de la prime unique corona, anciennement dénommé chèque-consommation. La possibilité de proposer cette gratification, d'un montant maximum de 500 euros, à ses employées avait été décidée par le gouvernement en juillet dernier.

Le temps presse donc, car ces primes doivent être versées avant la fin de l'année. De plus, certains accords sectoriels intervenus récemment rendent cette prime obligatoire. Bref, il est plus que temps de s'activer pour les entreprises qui souhaitent/doivent encore procéder à ce versement.

Accélération des demandes

"On ressent une accélération des demandes, avec une augmentation de 50% ces deux dernières semaines", explique Jean-Louis Van Houwe, le CEO de Monizze, l'une des trois entreprises qui émettent ces titres. "Nous travaillons les dimanches depuis cinq semaines pour tenir les délais, mais nous demandons aux entreprises de ne pas attendre la fin de l'année pour lancer leurs démarches."

La fintech vient de plus de recevoir une commande émanant d'une entreprise du Bel 20 pour ses milliers de collaborateurs, pas de quoi alléger la charge de travail. "Le problème d'un produit 'one shot' comme celui-là est que la procédure à mettre en place est plus lourde, ce qui n'est pas facile pour les secrétariats sociaux", explique Jean-Louis Van Houwe.