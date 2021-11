Les obligataires d'Integrale tirent dans tous les sens

Un groupe d'obligataires d'Integrale attaque les administrateurs provisoires de l'assureur en responsabilité. Le but: un réexamen des conditions de la vente d'Integrale.

À la fin de l'année 2014, des obligataires (parmi lesquels on retrouve des centrales de la FGTB, Finance & Invest Brussels et des assureurs ou des mutuelles) avaient permis à Integrale de lever plus de 75 millions d'euros. Les plaignants regroupés par Deminor représentent près de 33 millions d'euros, mais d'autres obligataires de poids pourraient venir se joindre à cette nouvelle action introduite à Bruxelles.