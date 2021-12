Les QR codes s'afficheront bientôt sur tous les terminaux de paiement

Payer par smartphone sera bientôt possible dans tous les magasins. Worldline et Payconiq déploient en effet la technologie sur tous les terminaux de paiement.

Payer par smartphone dans les magasins sera désormais encore plus facile. Si certains magasins acceptent déjà ce mode de paiement via un autocollant apposé sur la caisse et reprenant un code QR, celui-ci sera dorénavant aussi disponible directement sur le terminal.