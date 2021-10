Orange facilite le transfert d'argent des diasporas vers leur famille en Afrique ou ailleurs

Faciliter les transferts d'argent nationaux et internationaux vers le continent africain, notamment, telle est la volonté d' Orange Money . L'application du groupe télécom, déjà disponible en France, débarque en Belgique.

"L'idée, comme on parle de transfert instantané, est de coller au plus près des valeurs de change du jour."

Quelque 300.000 points de retraits , sous forme de kiosques ou de guichets dans des magasins, sont accessibles en Afrique et dans le reste du monde.

Quant aux frais de transfert , après une première opération gratuite, ils s'élèveront, selon les pays, à un montant entre 0,99 et 2,99 euros .

L'Afrique ciblée

Orange met l'accent sur l'aspect instantané du transfert et sur les efforts en matière de taux de change. "L'idée, comme on parle de transfert instantané, est de coller au plus près des valeurs de change du jour", explique Younes Al Bouchouari, porte-parole d'Orange Belgique.