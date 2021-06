Private Insurer s’est effondré en quelques mois

Les problèmes ont longtemps été passés sous silence, jusqu’à ce que nous fassions état, en février, de perquisitions dans le cadre d’une enquête judiciaire sur des investissements ayant perdu toute leur valeur chez Private Insurer. Quelques jours plus tard, P&V communiquait son intention de liquider Private Insurer. Début juin, la CEO Hilde Vernaillen a annoncé que P&V avait tiré un trait sur Private Insurer et avait comptabilisé une perte nette de 52 millions d’euros .

Investissements douteux

Une enquête dans le secteur révèle que les problèmes de Private Insurer ne sont pas l’effet du hasard. Cela fait longtemps que les polices de clients comprenaient des investissements douteux, entre autres dans Quality Investments, qui a investi dans des "life settlements" américains , un produit risqué qui rapporte de l’argent lorsque les personnes assurées décèdent plus tôt qu’attendu. Après que des centaines d’investisseurs belges ont perdu leur argent, Private Insurer s’est présenté comme défenseur des personnes flouées. "Le patron, Jean-François Lycops , s’est même rendu aux Etats-Unis, s’est beaucoup impliqué dans le suivi des dossiers judiciaires et a permis aux clients de récupérer une partie de leur argent", explique un courtier. Lycops s’est refusé à tout commentaire.

Dans le dernier rapport annuel de P&V, on peut constater l’ampleur de la catastrophe. Le goodwill de 70,7 millions d’euros, payé en numéraire pour la reprise de Private Insurer, a immédiatement été amorti. Parallèlement, l’assureur a provisionné 74 millions d’euros. La partie principale de ce montant doit couvrir la régularisation fiscale résultant du non-respect des règles fiscales de produits de Branche 23 vendus à plusieurs clients. Les autres provisions concernent la procédure de liquidation (13,5 millions d’euros) et les litiges (7,4 millions d’euros).

C’est en 2004 que le discret conseiller fiscal et Barbara De Beurme – deux anciens du consultant PwC – ont fondé Private Insurer, spécialisé dans des produits de Branche 23 pour un public de banque privée. Private Insurer se présentait comme une alternative belge aux très populaires "fonds dédiés" luxembourgeois. Ces assurances vie – qui comprennent une sélection personnalisée de produits d’investissement – rapportent une double commission aux vendeurs. Elles étaient également le terrain de jeu de la société gantoise Optima , tombée en faillite.

"En ce qui me concerne, je considérais Private Insurer comme un petit bijou. Les polices étaient beaucoup plus intéressantes pour les clients que les solutions standard d’autres sociétés", explique le courtier anversois Philippe Van Dooren, qui vend des produits de Private Insurer depuis 2014. Il est particulièrement mécontent de P&V. "C’est la deuxième fois qu’il nous fait ce coup-là. Quelque chose de comparable s’est produit en 2012, lors de la liquidation de sa filiale luxembourgeoise Euresa Life . Aujourd’hui, je dois à nouveau trouver une solution pour les grands portefeuilles de certains clients."

"Certains clients ont été floués. C’est pourquoi les investisseurs doivent se voir rembourser la totalité de leurs investissements plus les frais."

Le courtier parle surtout des produits de Branche 23, qui comprennent des fonds traditionnels. Mais chez Private Insurer, les vendeurs pouvaient pratiquement transférer tous types d’investissements dans les polices . De nombreux clients de très longue date détiennent des "produits exotiques" en portefeuille, sur lesquels ils ont enregistré de lourdes pertes. Nul ne peut dire qui, du vendeur ou de la compagnie d’assurance, porte la plus grande responsabilité dans ce désastre.

"Certains clients ont été floués. C’est pourquoi les investisseurs doivent se voir rembourser la totalité de leurs investissements plus les frais", estime l’avocat Jeroen Raskin (Monard Law) , qui représente des personnes lésées. Son confrère Laurent Arnauts (Watt Legal) , qui représente également des dizaines de plaignants, a introduit une action en justice il y a deux ans avec constitution de partie civile.

Régularisation fiscale

Pour d’autres clients, il est possible que leur police ne soit pas conforme aux règles fiscales en vigueur. Il s’agit pour la plupart de clients ayant transféré un portefeuille d’investissement dans un contrat d’assurance. Private Insurer encourageait ce genre de pratique. Chez P&V, on estime que ce n’est pas conforme aux règles de la Branche 23 et l’assureur a dès lors introduit des demandes de régularisation, ce qui pourrait se traduire par des remboursements de centaines de milliers d’euros à l’administration fiscale. "Nous estimons que l’assureur n’a pas le droit d’introduire lui-même des demandes de régularisation", estime Gerd Goyvaerts (Tiberghien), un des nombreux avocats de cabinets renommés qui travaillent sur le dossier. En mai, ils ont déjà remporté quelques victoires en référé.