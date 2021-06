Qover noue un partenariat avec BNP Paribas Cardif

Petit à petit, Qover se construit un réseau avec de l'allure. La start-up bruxelloise, non contente d'avoir séduit la championne des néobanques Revolut , annonce ce jeudi un partenariat stratégique et à long terme avec BNP Paribas Cardif, la filiale du groupe français leader mondial dans l'assurance solde restant dû.

Avec un associé de cette ampleur, l'insurtech entend réaffirmer ses ambitions continentales. Si le partenariat s'avère fructueux, il est possible que l'assureur étende son partenariat au reste du continent . "Nous croyons qu'il s'agit du meilleur partenaire sur le marché de l'assurance solde restant dû, il était donc évident de les choisir pour ce produit", indique Quentin Colmant, cofondateur et CEO de Qover.

Futurs partenariats potentiels

L'assurance solde restant dû est un produit populaire en Belgique, étant donné le nombre de transactions immobilières , mais complexe. C'est particulièrement vrai concernant les contraintes médicales liées au produit. Qover, dont le core business est de développer des technologies par lesquelles ses clients peuvent ajuster leurs produits d'assurance sur mesure , doit maintenant simplifier ce processus et offrir une expérience fluide aux clients de BNP Paribas Cardif.

La fintech bruxelloise espère quant à elle que ce premier accord avec un géant bancaire retail en appelle d'autres. "La plupart des banques reste encore fortement figée dans un monde où elles veulent tout construire elles-mêmes", constate Quentin Colmant. "Néanmoins, on espère qu’un tel partenariat ouvrira de nouvelles opportunités et perspectives. Nous serions ravis de travailler avec des grands acteurs tels que Belfius, KBC, ING, mais aussi avec les nouvelles néobanques telles que AION, NewB, etc."