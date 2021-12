Qover s'associe à la licorne espagnole Glovo

Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de Glovo . Fondée en 2015 à Barcelone, cette start-up est pourtant un grand nom de la livraison au même titre que Deliveroo, ou Uber. En avril dernier, elle réalisait une levée de fonds de quelque 528 millions de dollars , qui lui a permis d'atteindre le statut de licorne , soit une valorisation de plus d'un milliard de dollars.

De plus, l’insutech et Glovo prévoient aussi une couverture maternité et paternité pour les jeunes parents travaillant pour la plateforme. Les deux sociétés présentent cet avantage comme une première dans le monde de la gig economy.