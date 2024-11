Fraudes bancaires: 40 millions d'euros détournés en 2023

Les fraudes bancaires et autres phishing sont de plus en plus fréquents suite au développement de l'intelligence artificielle... qui permet aussi de les détecter plus vite.

Quarante millions d'euros: c'est le montant total détourné des comptes bancaires belges par les cybercriminels l'an dernier. Le phishing, à savoir l'usurpation des informations bancaires, reste le type de fraude le plus répandu. D'autres pratiques sont toutefois apparues, comme la fraude à l'investissement et la fraude au CEO. Avec un constat: l'intelligence artificielle (IA) est désormais une arme à double tranchant.

On a beau dire et répéter de ne jamais diffuser ses codes et autres données bancaires, la fraude reste un vrai fléau. On évoque 1 trillion de dollars dérobés via le scam en 2023 à l'échelle mondiale, soit 1,5% du PIB mondial.

Le plus étonnant est la naïveté affichée par les jeunes. Vingt-sept pour cent des jeunes Belges entre 16 et 30 ans affirment n'avoir aucune connaissance de ce qu'est le phishing. Ils sont 7% à affirmer transmettre leurs données bancaires sans hésitation et 7% à avoir déjà été approchés pour jouer les "mules financières".

Il faut dire que les réseaux sociaux deviennent un endroit de prédilection des escrocs.

Détection ultra-rapide des fraudes grâce à l'IA

Générer un faux mail, un faux message vocal, est désormais possible en quelques secondes grâce à l'IA. "En 3 ans, la fraude au deepfake a progressé de 2.137%", souligne João Rijo, Global Product Manager for Fraud Management chez Worldline.

Face à cela, les acteurs comme Worldline fourbissent leurs armes. Via l'IA, ils peuvent détecter une fraude en 11 millisecondes, contre 40 millisecondes auparavant.

La technologie s'appuie sur la biométrie, où les éléments de reconnaissance faciale, digitale, vocale sont répertoriés. Le comportement et les habitudes de l'utilisateur avec ses appareils numériques sont aussi scannés, comme l'identification de l'appareil.

La directive européenne sur les services de paiement est ainsi en phase de révision pour mieux coller aux évolutions technologiques.

"L'IA permet de détecter toutes les utilisations inhabituelles d'un appareil: les manières de se connecter, l'adresse IP de l'appareil effectuant la transaction...", précise Claire Deprez, Head of Product Manager chez Worldline. Selon elle, cette technologie a permis d'accroître la capacité de détection de fraude de 30%.

Directive européenne

Outre la technologie, il reste aussi l'aspect réglementaire. La directive européenne sur les services de paiement est ainsi en phase de révision pour mieux coller aux évolutions technologiques. La DSP3, attendue en 2025, devrait ainsi apporter des précisions au sujet d'à qui incombe la responsabilité en cas de fraude.