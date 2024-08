Le holding AvH tient le bon cap grâce à Deme, Delen et Van Breda

Comme l'an dernier, le holding anversois a bénéficié au premier semestre des très bonnes performances de ses participations phares pour engranger un profit net record.

Comme l’an dernier, le holding Ackermans & van Haaren a continué de bénéficier, au premier semestre 2024, des fortes performances de trois de ses participations principales, le groupe de dragage et d'infrastructures maritimes Deme et les banques privées Delen et Banque Van Breda.

Il a bouclé les six mois sur un bénéfice net consolidé de 200,4 millions d'euros, en progression de 17% sur un an, et confirme ses prévisions antérieures pour l'ensemble de l’année.

Les résultats par secteur

DEME, qui a connu des niveaux d’activité élevés et de solides performances dans tous ses segments d’activité, a réalisé un profit net de 141 millions d’euros sur la période. La contribution du secteur « marine enginneering & contracting » aux résultats d’AvH se hisse dès lors à 90,4 millions, contre 32,8 millions au premier semestre 2023.

116 millions apport de la banque privée Le secteur banque privée an contribué à hauteur de 116,2 millions d'euros aux résultats d'AvH au 1er semestre.

Celle de la banque privée a atteint 116,2 millions contre 94,8 millions : Delen Private Bank et Banque Van Breda ont toutes deux enregistré des résultats record grâce entre autres à la poursuite de la croissance des actifs confiés.

Les secteurs « energy & resources » (Sipef , Verdant Bio et Sagar Cements) et immobilier (Nextensa ) ont en revanche vu leurs contributions diminuer légèrement, à 8,1 millions contre 11,4 millions pour le premier et à 9,5 millions contre 10,7 millions pour le second.

À contre-courant, le secteur capital de croissance (« growth capital ») a généré une contribution négative aux résultats du groupe à hauteur de 25,3 millions d’euros, contre une positive de 6,9 millions douze mois plus tôt. Celle-ci s’explique par l’évolution négative du cours de l’action de Biotalys , la société qui développe des alternatives naturelles aux produits phytopharmaceutiques chimiques, et un effet négatif de la juste valeur de 24,8 millions d’euros sur l’investissement d’AvH dans Medikabazaar. Cette plateforme de marché business-to-business pour le matériel médical en Inde a été à la peine, pour rappel, suite à la découverte d’irrégularités dans ses comptes.

Prévisions confirmées

Au final, les principales participations ont contribué au bénéfice net du holding à concurrence de 224,2 millions d’euros, un chiffre ramené à 200,4 millions (contre 170,7 millions au 1er semestre 2023) suite à l’apport négatif des divisions « growth capital » et « subholdings ».

Sur base de ces bons résultats, la direction d’AvH confirme que, sauf imprévu, le profit net sur les douze mois devrait dépasser le score de 399,2 millions enregistrés l’an dernier.

150 millions investissement dans V.Group AvH finalisera en septembre l'acquisition de 33% de V.Group pour 150 millions de dollars.

Le deal V.Group finalisé en septembre

A fin juin, le holding disposait d’une trésorerie nette positive à hauteur de 437,9 millions d’euros. Au premier semestre, il a réinvesti dans son portefeuille au profit, notamment, de Nextensa, Sipef et Camlin Fine Sciences.