Sopiad, la nouvelle fintech "made in Liège"

Un nouveau venu dans le secteur de la fintech liégeoise. Après Gambit, le robot-conseiller désormais dans les mains de BNP Paribas Fortis, Sopiad veut personnaliser les investissements au profil de l'investisseur.

Offrir à un investisseur un portefeuille qui coïncide à son profil de risque, telle est la volonté de la réglementation Mifid (Markets in Financial Instruments Directive). Aujourd'hui, la fintech liégeoise Sopiad (pour "SOcrates Portfolio-Investor Adequacy") va plus loin dans la philosophie.

Cette nouvelle spin-off du centre de recherche Financial Management for the Future (FM4F) de HEC Liège a développé un système de notation d'actifs financiers tenant compte d'un profil très personnalisé de l'investisseur.

Pierre Nemeth, CEO, explique être parti du constat que "l'investisseur fait face à des produits peu personnalisés et trop standard. L'information est trop complexe."

Gouvernance Les dirigeants de Sopiad seront accompagnés par un comité scientifique au sein duquel siègent l'économiste Étienne de Callataÿ, David Suetens (ex-CEO de State Street et également président du CA de Sopiad), mais également les académiciens Philippe Cogneau, Marie Lambert et Catherine D’Hondt.

L'investisseur est ainsi interrogé sur sa tolérance au risque, ses attentes financières, sa vision des produits environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG), mais aussi son comportement face aux crises: est-il apte à faire le gros dos ou la moindre crise lui provoque-t-elle un stress.

Le programme SAFIR évalue ensuite la compatibilité entre le profil du client et les options d'investissement proposées. Les critères sont pris en compte pour établir une notation des différents produits d'investissements. L'analyse prend également en compte l'évolution passée des rendements.

Le développement se poursuit

2 millions d'euros Sopiad bénéfice d'un capital de départ de 2 millions d'euros souscrit notamment par Noshaq (ex-Sambrinvest) et G4 Finance (du groupe Moury).

Sopiad bénéfice d'un capital de départ de 2 millions d'euros souscrit notamment par Noshaq (ex-Sambrinvest) et G4 Finance (du groupe Moury); de quoi lancer la commercialisation de SAFIR à la rentrée.

Dès 2022, l'outil devrait inclure une analyse prédictive et un profilage évolutif. À l'horizon 2023, Sopiad espère ajouter une alerte en cas d'éloignement entre le profil et le portefeuille. À terme, les notations ne devraient plus être disponibles à tous.

Liège, terreau d'entrepreneurs

"L'université liégeoise est le poumon scientifique de la région et donc aussi son poumon économique." Georges Hübner Professeur de finance à HEC Liège et fondateur de Sopiad

Sopiad a été créé dans la foulée du robot-conseiller Gambit par Georges Hübner, professeur de finance à HEC Liège.

Une subvention "First Spin-Off" de la Région Wallonne a permis de tester et valider une première version de la solution SAFIR. Suite aux retours encourageants du marché, la société Sopiad a vu le jour en mars dernier et Georges Hübner a constitué une équipe de direction.

Entouré désormais d'anciens étudiants, le professeur loue l'esprit d'entreprendre liégeois. "Il y a à Liège un vrai esprit d'entreprendre. Il y a aussi une volonté de l'université de Liège de valoriser la recherche et de se donner les moyens."

Selon lui, l'université liégeoise est le poumon scientifique de la région et donc aussi son poumon économique, avec certes un coup de pouce d'acteurs comme Noshaq.