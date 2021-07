Sortie de crise synonyme de records pour la plateforme Look&Fin

Il y a 14 mois, au cœur de la crise Covid , l'opérateur de crowdlending Look&Fin avait proposé aux PME qui avaient emprunté de l'argent aux particuliers via sa plateforme de suspendre leurs remboursements durant quelques mois, le temps de se refaire une santé. Un client sur cinq , soit 33 entreprises sur 161, avait opté pour cette formule. Aujourd'hui, alors que la sortie de crise se confirme, elles ne sont plus que trois à continuer de bénéficier de la mesure. Les 30 autres ont repris le cours normal de leurs versements.

Un signal encourageant pour le marché, même si, comme le souligne Frédéric Lévy Morelle , le CEO de Look&Fin, "il a tout de même fallu beaucoup d'accompagnements pour aider ces entreprises à se redresser". Et les trois PME toujours en mode suspension relèvent du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration , confirmant, si besoin était, que l'horeca a été plus touché que la plupart des autres.

Autre leçon stimulante à tirer des résultats de la plateforme au premier semestre 2021, les mécanismes d'incitant fiscal aux prêts des particuliers aux PM E mis en place dans le s trois Régions ( Winwin en Flandre, Coup de pouce en Wallonie et Proxi à Bruxelles) commencent à tourner à plus haut régime. Look&Fin, qui a signé des accords avec les trois Régions pour jouer le rôle d'intermédiaire dans ces prêts, a servi de la sorte 14 PME depuis janvier . "Quatorze" pourrait de prime abord sembler peu, sauf que cela signifie que... 942 particuliers ont participé à ces prêts en versant leur écot!

"Il faut relativiser, commente Frédéric Lévy Morelle. En guise de comparaison, en 2019, la Sowalfin a recensé 310 prêts individuels (et pas 310 PME emprunteuses) en Coup de pouce en Région wallonne sur l'ensemble de 2019 . Il faut voir aussi qu'on a démarré cela en Wallonie fin janvier seulement et que la formule a dû faire ses maladies de jeunesse. Ce n'est donc pas si mal."

La brique reste le premier secteur financé

Sur les six premiers mois, Look&Fin a aussi vu ses activités s'emballer globalement . Elle a octroyé pour 25,5 millions d'euros de prêts à 49 PME (28 en Belgique et 21 en France), des chiffres record à comparer avec 18 PME au premier semestre 2020 entaché, il est vrai, par la crise, ou avec 17 PME (et 12,6 millions d'euros) pour la même période de 2019.

L'immobilier est resté le premier secteur financé, comme l'an dernier, avec 55% des prêts, devant le commerce et la distribution (23%). "La part élevée de l'immo est la conséquence de notre politique d'octroi révisée: ce secteur permet de prendre des sécurités hypothécaires et de mieux maîtriser les risques." De leur côté, les promoteurs et les marchands de biens apprécient la rapidité de réponse de la formule (48 heures) et les taux.