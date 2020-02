uFund attaque son ancien assureur en justice

Le leader belge du Tax shelter, uFund, et son ancien assureur, Vander Haegen & Co, s'écharpent en justice. Si le fond de l'affaire sera étudié plus tard, les parties bataillent autour d'une ordonnance obtenue sur requête unilatérale.

L'affaire plaidée jeudi matin en référé devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles n'est pas commune. Elle oppose uFund , le leader du Tax shelter en Belgique à l 'assureur Vander Haegen & Co (VDH), une société active dans les risques spéciaux. Aujourd'hui, uFund, qui reproche à l'assureur d'avoir résilié de façon unilatérale la convention qui liait les parties depuis 2015 , a demandé à la juge des référés de confirmer une ordonnance rendue le 16 décembre dernier par ce même tribunal. Cette ordonnance, rendue sur requête unilatérale, obligeait VDH à poursuivre sa couverture sur une période comprise entre le 13 et le 23 décembre derniers.

Accumulation de sinistres

Délai de dix jours?

Aujourd'hui, le leader du Tax shelter, défendu par David Zygas et Stefan Deswert, estime que cette résiliation n'a pas été faite dans les règles. La convention entre les parties prévoyait l'envoi d'une mise en demeure normalement suivi d'un délai de dix jours avant la résiliation du contrat. Ce laps de temps était nécessaire à uFund pour retomber sur ses pieds et trouver un nouvel assureur. En effet, le mois de décembre est traditionnellement un mois propice aux levées de fonds et uFund ne peut rien faire sans avoir un assureur derrière lui. L'ordonnance rendue le 16 décembre dernier donnait raison à uFund dans le sens où le juge obligeait VDH à couvrir uFund au cours de la période comprise entre le 13 et le 23 décembre.