Wise veut entrer à la Bourse de Londres en cotation directe

Wise, le groupe britannique de technologie financière dénommé auparavant TransferWise, a annoncé jeudi son intention d'entrer à la Bourse de Londres via une cotation directe .

"Wise est habitué à défier les conventions, et cette cotation ne fait pas exception."

Basée à Londres, la fintech créée en 2010 par deux entrepreneurs estoniens, Kristo Käärmann , ancien consultant chez PwC et Deloitte, et Taavet Hinrikus , ancien directeur de la stratégie chez Skype, dit vouloir s'introduire sur le London Stock Exchange sans levée de fonds au préalable.

Hormis le London Stock Exchange lui-même, aucune entreprise n'a jamais été cotée directement sur le principal marché londonien . Aux États-Unis, Spotify, Coinbase et Slack ont utilisé cette méthode pour entrer à la Bourse de New York.

Prudence des investisseurs

Ces dernières semaines, les introductions en bourse en Europe ont reçu un accueil mitigé marqué par au moins quatre projets d'IPO annulés , les investisseurs étant particulièrement vigilants sur les sociétés dans lesquelles ils investissent après un premier semestre record de nouvelles cotations. À Londres, Deliveroo et Alphawave se négocient actuellement bien en dessous du prix de leur IPO.

En avril, des sources avaient indiqué à Reuters que Wise pourrait valoir entre six et sept milliards de dollars.

"Wise est habitué à défier les conventions, et cette cotation ne fait pas exception. Une cotation directe nous permet d'étendre le nombre d'actionnaires de manière moins coûteuse et plus transparente, conformément à notre mission", a déclaré son directeur général, Kristo Käärmann.