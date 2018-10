A.Smits (PwC) "L'attrait fiscal ne suffit plus pour attirer les entreprises"

Les contrôles fiscaux des entreprises se durcissent, tandis que les systèmes avantageux tels que les notionnels perdent de leur intérêt. Pas grave, dit en substance Axel Smits, CEO du bureau de conseil et d’audit PwC Belgique: pour peu qu’elles acceptent le changement, les sociétés belges ont aujourd’hui des opportunités à saisir. Entretien…

PwC observe une hausse du nombre de contrôles fiscaux inopinés dans les entreprises: le fisc intervient de manière plus péremptoire. Une évolution inquiétante?

Selon moi, c’est une bonne chose! Au plan fiscal, on est en train d’évoluer d’un système très légaliste, où l’on applique les règles de manière stricte, vers un système plus économique, guidé par la substance. C’est une tendance positive car, dès lors qu’on l’accepte, la fiscalité peut devenir plus simple. On sait qu’il existe une série d’entreprises qui n’ont ni activité réelle, ni employés: en 2009, on avait dit que ce n’était pas tenable, qu’il fallait de la substance. La planification fiscale devient aujourd’hui plus réaliste. L’Irlande applique un taux d’imposition des bénéfices de 12,5%: si une société veut aller en Irlande, pas de problème, pour autant qu’elle ait du personnel et une véritable activité là-bas. Le fisc devient aussi plus direct dans ses contrôles, qui comprennent toujours deux éléments: le contenu et la procédure. Les entreprises ont en revanche davantage besoin de spécialistes en procédure, afin de savoir ce que le fisc peut faire et ne pas faire. Avec la digitalisation, il est parfois moins évident de déterminer quels documents peuvent être demandés par le fisc. Nous avons investi dans des gens plus forts en procédure.

CV Express Né le 25 mai 1967. Master en droit à l’Université d’Anvers (1990), master complémentaire en fiscalité (BKR Antwerp, 1993) et en finance (Université de Louvain, 1996). Entre au service de PwC comme consultant fiscal en 1990 et devient partner en 2004. De 2009 à 2012, responsable fiscalité des sociétés zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Asie), puis de 2013 à 2016, responsable Tax Legal Belgique. À partir de 2016, CEO pour la Belgique.

Comme les intérêts notionnels ne rapportent plus grand-chose, des entreprises relogent leurs banques internes en Irlande, en raison du taux de 12,5%. Ce faisant, prennent-elles un risque?

Si elles n’acceptent pas les conséquences de leur choix, oui. Il y a deux types d’attitudes à adopter face à cette évolution: soit on ne fait plus de planification fiscale, on préfère réduire les coûts et centraliser sa gestion financière à Francfort ou à Paris (l’effet est le même pour la Belgique: les banques internes s’en vont); soit on décide de bénéficier des avantages fiscaux en Irlande, en Suisse ou ailleurs. Nous disons à ces derniers qu’il ne leur suffira pas d’y installer quelques personnes: si elles vont en Irlande, il faudra qu’elles y installent des capacités et des compétences réelles pour gérer cette activité à partir de ce pays. Pour les banques internes, cela implique de disposer là-bas de personnes à hautes responsabilités.

On reste dans un contexte de compétition fiscale entre États européens…

Oui, et je suis pour! La fiscalité remplit trois missions: financer l’État, assurer une solidarité dans la société en organisant une certaine répartition entre riches et pauvres, stimuler des politiques, comme par exemple l’abaissement des émissions de CO2. Et la première question à se poser est toujours de déterminer combien l’État a besoin. Il est utile, selon moi, que l’État comprenne qu’il doit être efficace vis-à-vis des citoyens. Un peu de compétition fiscale pousse chaque État à se montrer plus efficace. Ceci dit, aujourd’hui, offrir un système fiscal compétitif n’est plus suffisant. Il faut plutôt proposer un écosystème complet pour attirer les entreprises, les entrepreneurs et les candidats à l’expatriation. L’avantage fiscal est certes "nice to have", mais n’est plus le "driver".

Présenter un cadre cohérent facilitant la conduite des affaires est délicat dans un État comme le nôtre, où les compétences sont dispersées entre Fédéral et Régions…

Il faut en effet une vision intégrée. Quand les Britanniques ont commencé à évoquer leur Brexit, la question s’est posée: où relocaliser les institutionnels basés à Londres? La Belgique a présenté sa candidature, mais les trois Régions se sont fait concurrence. En menant cette compétition interne, on est en train de détruire de la valeur pour le pays. On ne voit cela ni en France, ni en Suisse, ni aux Pays-Bas… On est en compétition avec les autres pays: il faudrait dès lors développer une approche plus holistique au niveau belge, avec le Fédéral et les Régions parlant d’une seule voix. L’an prochain, j’espère que le nouveau gouvernement qui sera issu des élections aura cela en tête. Nous avons besoin d’une vision claire, stable à long terme, susceptible de convaincre les entrepreneurs d’autres pays de créer de l’activité et de l’emploi chez nous. Dans un monde digital où ce sera de moins en moins évident de créer des jobs, il ne faut pas louper les opportunités.

Le climat d’entreprendre est néanmoins meilleur qu’avant en Belgique…

Oui, il y a beaucoup plus de start-ups et de scale-ups. C’est très important car il devient de plus en plus difficile d’attirer des investissements étrangers: on doit donc créer nous-mêmes des opportunités. Ces cinq dernières années, l’entrepreneuriat a progressé. Il y a plus de réseaux, plus de jeunes pousses capables d’attirer des capitaux, plus d’intérêt de la part des business angels et des fonds de private equity… Tout cela contribue à stimuler notre croissance, qui est devenue plus autonome, moins dépendante des multinationales. On l’observe aussi chez PwC, où nos bureaux belges sont plus autonomes qu’avant vis-à-vis de notre réseau. Il y a un meilleur équilibre entre entreprises belgo-belges et multinationales. Historiquement, nos bureaux avaient commencé à travailler en Belgique pour le compte des filiales de groupes étrangers qui débarquaient ici et avaient besoin d’un réviseur local. On employait des réviseurs et des fiscalistes forts en exécution, mais qui ne cherchaient pas les clients. Ces quinze dernières années, tout cela a changé: l’économie belge a grandi, de plus en plus d’entreprises belges ont eu besoin de nos services. Nous avons investi dans des personnes capables d’établir des relations avec les pouvoirs locaux et de construire une pratique locale. On vient d’une situation où l’on travaillait à 100% pour des clients internationaux à un équilibre (50-50) entre clients belges et internationaux aujourd’hui. Et mon ambition est de porter ce rapport à 60% de clients belges d’ici cinq à dix ans, tout en conservant 40% de clients internationaux qui, je le précise, restent importants pour notre économie.