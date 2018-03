AMB Ecosteryl vend sa méthode bio aux hôpitaux québécois

La PME montoise AMB Ecosteryl négocie avec trois hôpitaux canadiens pour adopter la méthode de traitements des déchets qu’elle a brevetée. Une méthode plus respectueuse de l’environnement.

Olivier Dufrasne, le président d’AMB Ecosteryl, est un homme heureux. Pour deux raisons. D’abord parce qu’en accompagnant la visite d’État du Roi au Canada cette semaine, il remet les pieds dans un pays qui l’a accueilli pendant huit ans. Lorsqu’avec son père et son frère, il a décidé d’ouvrir un bureau de représentation pour tenter de pénétrer le marché canadien, il est venu s’installer à Montréal. L’obligation de s’occuper du développement commercial de la société familiale montoise, leader dans le traitement des déchets hospitaliers par micro-ondes, l’a finalement fait revenir au pays, il y a un an et demi. "Revenir ici, en présence du Roi, ça me touche", dit-il.

La deuxième raison qui lui donne le sourire aujourd’hui, c’est qu’il a décroché trois rendez-vous avec des hôpitaux de la région, intéressés par sa solution innovante et écologique de traitement des déchets hospitaliers. On ne parle pas encore de signature ou de contrat, mais le dossier avance. Et bien.

Casser le monopole de Stericycle

Si AMB est présente dans 50 pays à travers le monde, la société montoise a encore du mal à s’implanter aux Etats-Unis et au Canada. "On a installé un bureau à Montréal pour des raisons de facilités linguistiques, administratives et géographiques. Cela nous permettait d’explorer le marché de l’Amérique du Nord et du Sud", explique Olivier Dufrasne.

Cela a fonctionné en Amérique du Sud et centrale, mais pas au nord… "Aux Etats-Unis, les normes environnementales sont très en retard comparé à l’Europe. Idem pour le Canada." Dans les deux pays, le traitement des déchets hospitaliers est monopolisé par la société américaine Stericycle (Lake Forest, Illinois). Elle fonctionne avec le système basique de l’autoclave. Les déchets sont simplement stérilisés à la vapeur avant de rejoindre les déchets ménagers sans même être broyés. "Cela remplit des décharges entières, mais comme aux USA, ils ont de l’espace, ça ne les préoccupe pas…", dit Olivier Dufrasne.

Mais aujourd’hui, les choses commencent à bouger. "Avec le Premier ministre Justin Trudeau, il y a une évolution des mentalités, une prise de conscience environnementale, poursuit Olivier Dufrasne. On doit d’autant plus être présent, car si le mécanisme se met en marche, et qu’ils se tournent vers des solutions plus écologiques comme la nôtre, il faut être le premier sur la balle."

Cette évolution des mentalités, Olivier Dufrasne la voit déjà au travers de ces trois hôpitaux publics québécois qui se sont intéressés à sa machine brevetée Ecosteryl. "Ils veulent changer les choses, ils en ont marre de la situation monopolistique de Stericycle. Ils sont seuls, donc ils pratiquent les prix qu’ils veulent."

Les trois hôpitaux envisagent donc d’acquérir une machine Ecosteryl et traiter eux-mêmes leurs déchets. S’ils se décident à passer le cap, ce sera une première victoire pour la société montoise sur le territoire nord-américain, et une porte qui s’ouvrira au marché canadien…

la méthode Ecosteryl, un procédé unique

Il y a 15 ans, la société montoise AMB a développé et fait breveter un prototype de machine traitant les déchets hospitaliers de manière plus écologique que ce que propose le marché.

Jusqu’alors, seules deux solutions s’offraient aux hôpitaux et opérateurs de traitements des déchets.

→ L’incinération pure et simple, coûteuse et très polluante

→ Le traitement par autoclave, une stérilisation à la vapeur sans réduction des déchets, et avec un rejet d’eau contaminée.

Les machines Ecosteryl d’AMB utilisent un procédé unique. Elles broient les déchets potentiellement contaminés (seringues, compresses tissus, bacs, déchets anatomiques). Une fois broyés, ils sont chauffés à 100° au micro-ondes. Leur volume est réduit de 80%, et ils deviennent inoffensifs, assimilables aux déchets ménagers. Pas d’utilisation d’eau, pas de combustion polluante, pas d’odeur. Simple et efficace.

La société vient également d’innover et a créé la solution Neo-Ecosteryl, proche d’être commercialisée. Plutôt que d’envoyer le reste des déchets à la décharge, elle permet leur recyclage. Les matières plastiques sont réutilisées tandis que le reste des déchets, une fois réduits en volume, sont utilisés comme combustible de substitution pour les cimentiers.

Traiter les déchets durablement

Ecosteryl est né de l’esprit d’entrepreneurs belges innovants, mais aucun hôpital ou centre de traitement de déchets ne l’utilise en Belgique. C’est un comble, et cela a interpellé jusqu’au président de la FEB… "Je leur ai conseillé d’essayer de pénétrer le marché via Anvers, où le traitement des déchets hospitaliers est confié au privé", dit Bernard Gilliot.

Olivier Dufrasne explique qu’Ecosteryl a effectivement réussi à pénétrer les marchés des pays qui ont légiféré pour le traitement des déchets hospitaliers en suivant les recommandations de l’OMS et de l’ONU, invitant à sortir de l’incinération.

"On est leader en France, mais aussi dans des pays africains comme le Kenya et au Maghreb. Mais en Belgique, les hôpitaux et leurs sous-traitants – comme l’intercommunale Ipalle pour la Région wallonne et certains hôpitaux bruxellois – ont investi il y a dix ans dans de nouveaux incinérateurs. Le train est passé juste au moment où notre produit a été créé. Et là, ils sont partis pour longtemps", souligne Olivier Dufrasne.

Le patron d’AMB Ecosteryl décrit une situation qu’il qualifie d’ubuesque en Wallonie. Le CHU de Liège, par exemple, doit expédier des camions entiers sur la dorsale wallonne pour rejoindre l’incinérateur d’Ipalle de l’autre côté du pays, à 200 km (près de Tournai). "C’est dangereux, le transport est coûteux, ce n’est pas du tout écologique."

Si l’intercommunale de traitement des déchets hospitaliers investissait dans les nouvelles machines Ecosteryl, cela ne lui coûterait "que" 3 millions d’euros, estimation haute pour l’acquisition de trois machines grand format.