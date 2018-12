Accord entre bpost et les partenaires sociaux

La direction confirme également le maintien de l’emploi au sein de l’entreprise. "Ces dernières semaines ont été intenses pour bpost, mais aujourd’hui, nous présentons un plan concret et positif. Grâce à ce plan, nous restaurons la confiance, nous ramenons l’apaisement au sein de l’entreprise et nous travaillons ensemble à un avenir dans lequel bpost sera plus que jamais présent pour les collaborateurs, les clients et les citoyens", déclare le CEO de bpost, Koen Van Gerven.