Accord politique sur les administrateurs de bpost

En janvier 2018 sont arrivés à échéance les mandats de Caroline Ven, Laurent Levaux et Luc Lallemand. Le gouvernement devait donc proposer trois nouveaux administrateurs. Mais deux partis de la coalition gouvernementale, le CD&V et la N-VA, ne s’entendaient pas sur le/la candidat(e) à présenter côté néerlandophone. Le CD&V voulait reconduire le mandat de son administratrice, Caroline Ven (ex-membre du cabinet des anciens chefs de gouvernement Yves Leterme et Herman Van Rompuy) alors que la N-VA entendait avoir son propre représentant au sein du conseil d’administration pour suivre de plus près les activités et avatars de bpost.